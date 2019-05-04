В Крыму возбудили дело после того, как воздушный шар с ребенком едва не унесло в море

После инцидента с воздушным шаром в Крыму, в ходе которого девочку едва не унесло в открытое море, возбудили дело. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу в пресс-службе СУСК по региону.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает РИА "Новости"



Специалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли оболочку и гондолу аэростата. Кроме того, была изъята различная документация.

Напомним, в ходе столкновения воздушного шара с землей взрослых людей выбросило из корзины, а двенадцатилетнюю девочку едва не унесло в Черное море. К счастью, газ быстро выгорел, шар начал снижаться, а потом приземлился на территории частного домовладения.