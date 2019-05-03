Пилоту стало плохо из-за разгерметизации самолета, летевшего из Минеральных вод в Нур-Султан

Воздушное судно казахстанской авиакомпании Scat, летевшее из Минеральных вод в Нур-Султан, совершило аварийную посадку в столице Казахстана. В пассажирском самолете произошла разгерметизация салона.

Согласно последней информации, в ходе случившегося второму пилоту стало плохо. К настоящему моменту самолет благополучно приземлился в Нур-Султане.

На борту DV834 находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, которых в аэропорту ждали машины "скорой помощи" и сотрудники экстренных служб. Как сообщает РИА "Новости", сейчас один рейс задерживается на вылет, однако аэропорт работает в штатном режиме.