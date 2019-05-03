Тело китайской туристки достали из Невы

Днем в пятницу стало известно о завершении поисково-спасательной операции у стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Спасатели достали из Невы тело китайской туристки, упавшей в воду.

Специалисты ранее отмечали, что надежды найти девушку живой практически нет. Их худшие опасения оправдались, передает "Росбалт".

Ранее сотрудники МЧС сообщили журналистам, что туристка из Китая устроила фотосессию у воды, однако в какой-то момент оступилась и упала в реку. За девушкой прыгнул ее спутник, который, однако, не смог ее найти. В настоящий момент мужчина находится в больнице.