Житель Урала открыл стрельбу из окна многоквартирного дома

Житель Каменска-Уральского Свердловской области открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В региональном ГУ МВД в пятницу, 3 мая, сообщили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел минувшей ночью. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые быстро установили, из какой квартиры вели стрельбу. Хозяин жилплощади приоткрыл дверь, однако стражей порядка впустить отказался, а также не пожелал показать, что находится у него в руках.

После нескольких минут уговоров сотрудник ОВД произвел предупредительный выстрел. Известно, что вследствие рикошета хозяин квартиры получил телесные повреждения. В настоящий момент он находится в травмпункте. На его жилплощади позже были найдены газовый и сигнальный пистолеты, гладкоствольный охотничий карабин, гильзы и патроны, передает ТАСС.