На набережной в Петербурге туристка из Китая упала в воду и пропала

В Санкт-Петербурге неподалеку от стрелки Васильевского острова произошло ЧП с туристкой из Китая. Девушка гуляла по набережной и в какой-то момент упала в воду, после чего ее никто не видел.

Инцидент произошел около 11 утра. Отмечается, что туристка из Китая оступилась. За подругой незамедлительно нырнул ее спутник, однако найти ее так и не смог.

Как сообщает в пятницу, 3 мая, "Росбалт", мужчину удалось оперативно вытащить из воды и доставить в медицинское учреждение. В настоящий момент спасатели проводят поисковую операцию. Отмечается, что надежды на спасение туристки почти нет.