В сети появились снимки воздушного шара, на котором ребенка едва не унесло в Черное море

Днем в пятницу, 3 мая, в сети появились фотографии воздушного шара, на котором 12-летнего ребенка едва не унесло в Черное море. Ранее сегодня сообщалось, что инцидент произошел в Феодосии.

Отмечается, что воздушный шар взлетел с площадки неподалеку от села Журавки и через некоторое время столкнулся с землей рядом с подстанцией "Кафа" у Феодосии, вследствие чего трое взрослых были выброшены из корзины. 12-летняя девочка осталась на воздушном шаре, который начало стремительно уносить в открытое море.

К счастью, газ быстро выгорел, шар начал снижаться, а затем приземлился во дворе частного дома в Феодосии. Девочка не пострадала.