В одной из квартир Санкт-Петербурга дети живут в антисанитарных условиях

Накануне стало известно, что в одной из квартир Санкт-Петербурга были найдены "дети-маугли". Согласно последней информации источников, несовершеннолетние содержатся в антисанитарных условиях.

Речь идет о многодетной семье, которая проживает в квартире, кишащей тараканами. Как сообщает в пятницу, 3 мая, ГУ СК по Петербургу, в комнатах много мусора, а дети спят на матрасах, лежащих на полу. Ни один ребенок не посещает школу, а четырехлетний мальчик якобы не умеет разговаривать.

Очевидец сообщил телеканалу РЕН ТВ, что ребята очень плохо одеты, а мать часто кричит на них и иногда применяет физическую силу.

В СК проверят данную информацию.