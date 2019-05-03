Злоумышленники осквернили могилу Ирины Макаровой

Станислав Садальский рассказал, что на Ваганьковском кладбище осквернили могилу Ирины Макаровой. Он рассказал, что в прошлом году дочь актрисы Ольга установила новый памятник с мозаичными маками и фигуркой кошки.

Неизвестные раскопали землю возле надгробий и испортили сам памятник, оторвав часть одной цифры. Ольга уверена, что целью злоумышленников был не вандализм, а кража.

«Выяснилось, что кладбище ни за что не отвечает. На 66 гектар земли шесть охранников и ни одной видеокамеры!!!! Я почитала в интернете — это проблема. Проблема, которая не решается много лет. Это узаконенное беззаконие в центре Москвы», - написала Ольга.