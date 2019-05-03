Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Карелии

В Лахденпохском районе Карелии пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовиком. Согласно последней информации ГУ МЧС по республике, в результате случившегося пострадали три человека.

Происшествие случилось утром в пятницу, 3 мая, в районе 208 километра автодороги А-121 "Сортавала", передает информационное агентство РИА "Новости". Известно, что поезд ехал из Санкт-Петербурга в Суоярви. Отмечается, что пострадали люди, находившиеся в грузовике, а среди пассажиров поезда пострадавших нет.

В настоящий момент движение на участке железной дороги приостановлено. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.