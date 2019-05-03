В Москве из-за недосмотра пьяных родителей маленькая девочка выпала с балкона 6 этажа
3 мая 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Трехлетняя девочка погибла на юго-востоке Москвы из-за недосмотра пьяных родителей. Ребенок, согласно последней информации осведомленных источников, случайно выпал с балкона шестого этажа.
Трагедия произошла на Рождественской улице в столице. В момент случившегося дома были мать и отец девочки, а также две дочери женщины от первого брака, передает ТАСС.
К настоящему моменту родителей погибшего ребенка задержали сотрудники полиции. Против них возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.