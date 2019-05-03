Московскую пенсионерку ограбили на 8 млн рублей

Из квартиры пенсионерки в московском районе Измайлово на востоке Москвы неизвестные похитили деньги и драгоценности на 8 миллионов рублей. Эту информацию предоставили в пресс-службе столичного главка полиции.



Инцидент произошел на улице Средняя Первомайская. Двое злоумышленников отжали окно и проникли в квартиру пенсионерки. Они угрожали женщине, а затем связали ее скотчем. Затем они вскрыли металлический сейф и забрали оттуда 35 тысяч долларов, 950 тысяч рублей, а также ювелирные изделия и часы. Общий ущерб составил примерно 8 миллионов 212 тысяч рублей, передает сегодня ТАСС.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный в особо крупном размере".