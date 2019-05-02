В Индии из-за циклона эвакуируют порядка 800 тысяч человек

Власти прибрежного индийского штате Орисса в экстренном порядке эвакуируют около миллиона человек из-за приближающегося циклона "Фани", который, как ожидается, обрушится на этот регион в пятницу.

Как сообщает в четверг телевизионный канал NDTV, правительство данного штата в настоящий момент создает несколько лагерей временного размещения для беженцев и готовится к большому наводнению.

Эвакуация должна быть завершена к вечеру сегодняшнего дня. Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ждут мощные дожди.