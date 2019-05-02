В Ленобласти из-за упавшего дерева погибла женщина
2 мая 2019, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг, 2 мая. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, погибла находившаяся в машине женщина.
В результате падения дерева на автомобиль марки "Рено", пассажир - 65-летняя женщина - скончалась на месте. Водитель остался жив. Инцидент произошел около 14:30 у дома 27 по улице Гагарина.
Водитель "Рено" выезжал из двора дома. В этот момент на машину упало дерево. Приехавшие на место представители экстренных служб убрали дерево с проезжей части, но гражданку спасти не удалось.