В Ленобласти из-за упавшего дерева погибла женщина

Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг, 2 мая. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, погибла находившаяся в машине женщина.

В результате падения дерева на автомобиль марки "Рено", пассажир - 65-летняя женщина - скончалась на месте. Водитель остался жив. Инцидент произошел около 14:30 у дома 27 по улице Гагарина.

Водитель "Рено" выезжал из двора дома. В этот момент на машину упало дерево. Приехавшие на место представители экстренных служб убрали дерево с проезжей части, но гражданку спасти не удалось.