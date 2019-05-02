Житель Москвы ранил из ружья четырёх человек

Ночью 2 мая в полицию поступило сообщение, что в городе Московский на улице Солнечная около площадки для выгула собак слышали звуки выстрелов. По данным ведомства, мужчина стрелял по людям из помпового ружья.

"В ходе конфликта один из участников сбегал домой, откуда вынес, предположительно, помповое ружье и произвел несколько выстрелов в своих оппонентов", - сообщили в МВД РИА Новости.

Сотрудники полиции уточнили, что в результате инцидента ранения получили четыре человека. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Как сообщает источник, троих отпустили домой, один остался под наблюдением врачей.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".