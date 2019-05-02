В МФЖ осудили действия французской полиции против российской журналистки

Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут отреагировал на ситуация с избиением парижской полицией российского корреспондента на Первомайской демонстрации. По его мнению, данные действия похожи на "жестокую расправу".

Российские журналисты возмущены избиением коллеги парижской полицией

"Виктория Иванова четко идентифицировала себя как журналист и могла стать целью именно по этой причине. МФЖ всегда осуждали нарушения работы журналистов французской полицией или демонстрантами с начала массовых демонстраций протеста во Франции", - отметил Лерут РИА Новости.

По последним данным, местные врачи зафиксировали у девушки сотрясение головного мозга, ушибы левого плеча и предплечья.

Ранее сообщалось, что во время первомайской манифестации в Париже местная полиция избила дубинкой российскую журналистку Викторию Иванову, которая снимала видео на камеру мобильного телефона.