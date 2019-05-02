В МФЖ осудили действия французской полиции против российской журналистки
2 мая 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут отреагировал на ситуация с избиением парижской полицией российского корреспондента на Первомайской демонстрации. По его мнению, данные действия похожи на "жестокую расправу".
"Виктория Иванова четко идентифицировала себя как журналист и могла стать целью именно по этой причине. МФЖ всегда осуждали нарушения работы журналистов французской полицией или демонстрантами с начала массовых демонстраций протеста во Франции", - отметил Лерут РИА Новости.
По последним данным, местные врачи зафиксировали у девушки сотрясение головного мозга, ушибы левого плеча и предплечья.
Ранее сообщалось, что во время первомайской манифестации в Париже местная полиция избила дубинкой российскую журналистку Викторию Иванову, которая снимала видео на камеру мобильного телефона.