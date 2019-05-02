Министра экономики Дагестана отправили под арест

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. По данным ведомства, политика задержали на девять суток.

"В случае предъявления обвинения мера пресечения будет продлена на два месяца", - отметили в МВД РИА Новости.

Османа Хасбулатова задержали во вторник, 30 апреля, по подозрению в причастности к делу о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение Многофункционального центра республики. По данным следствия, было организовано преступное сообщество, которое во время закупки техники и мебели для организации превышало из стоимость.

Представители МФЦ считают, что деньги выводились через компании-соучредителей, обналичивались и использовались на своё усмотрение.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год возглавлял МФЦ.