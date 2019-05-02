В Петербурге арестовали водителя перевернувшегося в Финском заливе катера

В среду, 1 мая, был арестован водитель катера, который перевернулся в акватории Финского залива у Канонерского острова. В результате происшествия погиб один человек.

В акватории Финского залива затонул катер

"Судоводитель задержан органами следствия. Кировским районным судом Санкт-Петербурга обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает на СК РФ.

Водителю катера предъявлено обвинение по статье УК РФ "нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Основной причиной инцидента является заглохший двигатель. На борту маломерного катера находилось девять пассажиров. По последним данным, спасателями из воды было вытащено восемь человек, один человек погиб в больнице, одного человека не смогли найти сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что 27 апреля, в субботу, судно перевернулось и стало идти ко дну.