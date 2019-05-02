В США разбился учебный самолет

В четверг, 2 мая, недалеко от населенного пункта Гастингс (штат Оклахома) разбился учебный самолёт. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

"T-6 Texan II разбился сегодня около 14:00 (22:00 мск) юго-западнее Гастингса в Оклахоме. Оба члена экипажа катапультировались и вернулись на базу. Инструктор с летчиком на самолете выполняли тренировочный полет во время инцидента", - передаёт "СП" сообщение базы ВВС.

По данным ведомства, на месте происшествия находят сотрудники чрезвычайных служб, проводится тщательная проверка, выявляются обстоятельства произошедшего. Жителей призывают оперативно информировать власти при нахождении обломков самолёта.