В Китае два человека погибли, катаясь с горки в парке развлечений

Правительство Китая сообщило, что в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной провинции Сычуань два человека погибли, еще 12 пострадали. Среди пострадавших зафиксировано шесть детей.

"Инцидент произошел в среду около 17.00 по местному времени (12.00 мск), когда 14 человек упали с одной горки, скатываясь с нее на так называемых "ватрушках", - сообщает РИА Новости.

По данным источника, сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, пока неизвестно, как посетители оказались за пределами специально - оборудованных защитных ограждений. Известно что высота горки составляет около 200 метров.

На место происшествия оперативно была вызвана машина скорой помощи, всех пострадавших оперативно отправили в больницы, двух человек спасти не удалось.