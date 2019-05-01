В Стерлитамаке задержали женщину, которая в непристойном виде гуляла по улицам

В среду, 1 мая, по улицам Стерлитамака прошлась обнажённая женщина. По данным источника, женщина гуляла по улицам города, кричала и жаловалась на запах одурманивающих веществ.

Местных жителей насторожило поведение девушки и они вызвали полицию, - сообщает РИА Новости.

"Ее личность установлена. Она передана в лечебное учреждение и находится под наблюдением медиков", - сообщили в пресс- службе правоохранительных органов.

В ведомстве добавили, что правонарушительница сначала оказывала сопротивление сотрудникам полиции при задержании и отказывалась ехать в участок. Позже молодую женщину удалось поместить в патрульную машину.