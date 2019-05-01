Видео:В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребёнка целовать землю

В среду, 1 мая, в сети появилось видео, на котором женщина в детском саду поставила маленького мальчика на колени и заставляет целовать землю. Инцидентом заинтересовалась полиция, которая проводит проверку, чтобы выявить обстоятельства произошедшего.

"На колени встал… и землю целовать. Целуй землю. Та, которая тебя кормит и поит", - слышатся на видео крики женщины.

Позже выяснилось, что героиня видео - заведующая детским садом Эмма Мильнер. По словам женщины, мальчик оказался очень сложным ребёнком, как только он переехал к родителям в город, сразу начал обижать других детей, - сообщает канал Baza.

Эмма рассказала, что совершила данный поступок после того, как ребёнок крикнул: "Ненавижу русскую землю".

Отмечается, что никто из тех, кто наблюдал за инцидентом, за ребёнка не вступился.

В департаменте образования Краснодарского края отметили, что примут самые жёсткие меры по отношению к сотруднику, которые предусмотрены законом, - сообщает издание "Кубанские новости".