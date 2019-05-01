Российские журналисты возмущены избиением коллеги парижской полицией

В среду, 1 мая, во время первомайской манифестации в Париже местная полиция избила дубинкой российского корреспондента, которая снимала видео на камеру мобильного телефона. На девушке отчетливо была видна повязка "пресса", такая же надпись была на каске.

"Мы возмущены действиями полиции в Париже, которая безосновательно избила нашу журналистку во время проведения съёмки на манифестации. Корреспонденту РИА Новости нанесли удары дубинкой... Мы требуем от французских властей прекратить нарушать права журналистов, независимо от их гражданства", - заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", передаёт РИА Новости.

В агентстве отметили, что Виктории было нанесено несколько ударов, в том числе по голове. В результате у девушки зафиксирована травма плеча, от повреждения головы её спасла каска. По словам представителей пресс-службы, Виктории будет оказана необходимая помощь.

Напомним, что в среду в Париже состоялась Первомайская демонстрация, которая сопровождалась рядом массовых беспорядков.