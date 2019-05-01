Видео: в Румынии очевидцы засняли торнадо

Накануне в Румынии очевидцам удалось снять на видео разрушительный торнадо на юго-востоке страны. Кадры были выложены в Сеть, ролик появился в аккаунте Severe Weather Europe в Facebook.

Гигантский смерч пронесся над окрестностями города Кэлэраши, разрушив десять домов и перевернув автобус с пассажирами, ехавший по шоссе. Незадолго до образования огромного смерча прошел сильный град.

Согласно отчету о разрушениях, в результате данного ЧП пострадали двенадцать пассажиров перевернутого автобуса. Всего в нем находилось 39 человек. Сейчас на месте разрушений работают спасатели.



