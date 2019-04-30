В Сибири избили девочку из-за отсутствия современного смартфона

В Новосибирске семиклассники избили одноклассницу, потому что она ведёт замкнутый образ жизни и не имеет современного телефона, как у её сверстников. Об этом рассказала мама девочки.

Мать девочки поделилась, что такое негативное поведение со стороны одноклассников продолжается второй год. По словам женщины, ни директор, ни полиция ничего сделать не могут. Она даже переводила ребёнка в другой класс, но ничего не изменилось. Единственная, кто помогла защиться от одноклассников, сестра девочки.

"Она маленькая ростом, выглядит гораздо младше и слабее других. А так - обычная девчонка, несколько замкнутая, без интереса к гаджетам и интернету - за это ее и травили... Обидчица из одного класса спустила ее с лестницы, она неделю с трудом могла передвигаться", - передаёт слова женщины портал "Сиб.фм".

Медики диагностировали у ребёнка множество травм, в том числе ушиб грудного и поясничного отдела позвоночника, ушиб копчика, ушиб левого отдела предплечья. Женщина заявляет, что боится отправлять дочку после больничного в школу.

Родители детей, которые избивают ребёнка, разбираться в ситуации отказываются.