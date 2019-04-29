Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания в Подмосковье семерых террористов ИГ*

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ. Об этом сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

СК РФ опубликовал видео задержания: на представленных кадрах оперативного видео демонстрируется сам процесс задержания, а также изъятое у членов преступной группировки оружие, книги и брошюры.

Среди участников ячейки присутствуют граждане России, а также выходцы из Центральной Азии и Закавказья. На подозреваемых заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России. Власти устанавливают других возможных членов ячейки.