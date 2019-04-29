В Питере врачи на три часа оставили мёртвого мужчину лежать на улице

В Санкт-Петербурге дети несколько часов играли на улице возле трупа, который врачи оставили во дворе на скамейке. Инцидент случился в Кировском районе северной столицы.

Выяснилось, что врачи скорой помощи оставили тело человека на улице и накрыли простынёй, передаёт РИА Новости. Забрать труп должна была другая бригада, которая приехала во двор лишь спустя три часа после констатации смерти мужчины.

Видео инцидента, снятое одним из очевидцев, появилось в соцсети. На кадрах видно, как несколько детей играли в мяч недалеко от оставленного врачами тела.