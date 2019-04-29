16-летняя школьница пропала в Тамбовской области

В Тамбовской области пропала шестнадцатилетняя школьница. Согласно последней информации регионального управления СК РФ, девушка в ночь на 27 апреля без объяснения причин ушла из дома и не вернулась.

Исчезновение произошло в селе Сампур Сампурского района Тамбовской области. В настоящий момент в вышеуказанном районе проводятся масштабные поисковые мероприятия. Уже осмотрены железнодорожный вокзал, автостанции, заброшенные дома и популярные места пребывания молодежи, передает РИА "Новости"