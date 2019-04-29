Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области

В одной из церквей Челябинской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали шестеро детей, находившихся в здании на экскурсии.

Соответствующие данные предоставили ранее сегодня в минздраве региона, передает РИА "Новости".

В свою очередь портал URA.RU уточняет, что пожар вспыхнул в поселке Межевой Саткинского района. Церковь деревянная, а огонь начал распространяться на кровле. Информации о погибших и пострадавших, по данным пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, не поступало.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.