Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области
29 апреля 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из церквей Челябинской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали шестеро детей, находившихся в здании на экскурсии.
Соответствующие данные предоставили ранее сегодня в минздраве региона, передает РИА "Новости".
В свою очередь портал URA.RU уточняет, что пожар вспыхнул в поселке Межевой Саткинского района. Церковь деревянная, а огонь начал распространяться на кровле. Информации о погибших и пострадавших, по данным пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области, не поступало.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.