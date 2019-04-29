У ТЦ на юго-западе Москвы ранили двух мужчин

В минувшее воскресенье, 28 апреля, у торгового центра на юго-западе Москвы неизвестный ранил ножом двух мужчин. Согласно последней информации источников, инцидент произошел на Новоясеневском проспекте.

В столичной полиции сегодня уточнили, что между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один набросился на двух других с ножом.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", пострадавшие получили колото-резаные раны живота и были экстренно доставлены в больницу. Данных об их состоянии пока не поступало. По факту случившегося начата проверка. Личность нападавшего устанавливается.