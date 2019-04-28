На трассе в Германии столкнулись более полусотни машин

Порядка 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 машин на востоке Германии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении дорожной полиции ФРГ.

Инцидент произошел на трассе из-за гололедицы и внезапного града. Отмечается, что четыре человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Для спасения пострадавших задействовали два вертолета.

Сильный дождь, перешедший в град и туман, привел ухудшению видимости на шоссе. Дорога фактически превратилась в каток, после чего машины начали сталкиваться друг с другом и улетать в отбойник.

Многие водители и пассажиры оказались заблокированы в автомобилях, им удалось освободиться только при помощи спасателей. Пострадавших приносили в спецшатер, чтобы оказать им первую помощь.