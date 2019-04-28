В Петербурге взорвался снаряд времен ВОВ

Взрыв произошел на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате ЧП пострадал мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Как сообщил изданию 78.ru источник в экстренных службах, петербуржец, собиравший металлолом, наткнулся на мину времен Великой Отечественной войны. Он наступил на нее и снаряд сдетонировал.

Пострадавшего доставили в больницу. У мужчины тяжелые травмы. Он лишился руки, повреждено лицо и ноги. На месте работают экстренные службы. Подробности инцидента устанавливают правоохранители.

На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Они обследуют место происшествия и проверят территорию на предмет наличия иных опасных предметов.