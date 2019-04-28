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Известно количество погибших в аварии под Ростовом

28 апреля 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Известно количество погибших в аварии под Ростовом
фото: сайт Следком РФ

Стало известно количество пострадавших в результате аварии в воскресенье, 28 апреля, в Ростовской области на окраине города Константиновска. уточняется, что в машине находило пять человек.

Под Ростовом автомобиль с пассажирами упал в реку

Под Ростовом автомобиль с пассажирами упал в реку

В результате оперативно - следственной проверки выяснилось, что погибло двое человек. сотрудники спасательных служб обнаружили тела трёх человек, поиски двух тел ещё продолжаются, - сообщили РИА Новости.

В СК РФ рассказали, что водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку Дон.

Ранее сообщалось, что автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку.

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//Авторы АН

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