Известно количество погибших в аварии под Ростовом

Стало известно количество пострадавших в результате аварии в воскресенье, 28 апреля, в Ростовской области на окраине города Константиновска. уточняется, что в машине находило пять человек.

Под Ростовом автомобиль с пассажирами упал в реку

В результате оперативно - следственной проверки выяснилось, что погибло двое человек. сотрудники спасательных служб обнаружили тела трёх человек, поиски двух тел ещё продолжаются, - сообщили РИА Новости.

В СК РФ рассказали, что водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку Дон.

Ранее сообщалось, что автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку.