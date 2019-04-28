В центре Москвы возле кафе загорелись два баллона с газом

В воскресенье, 28 апреля, в Пресненском районе Москвы около кафе на Большой Грузинской улице произошло возгорание. По данным источника, неожиданно загорелись два газовых баллона.

"Горение двух газовых баллонов около кафе в доме 39 по Большой Грузинской ликвидировано", - сообщили пресс-службе МЧС "ВМ".

По данным ведомства, сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место происшествие. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал. Проводится проверка для выяснения причины возгорания.

Сообщается, что было эвакуировано около тридцати человек.