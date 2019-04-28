Под Ростовом автомобиль с пассажирами упал в реку
28 апреля 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 28 апреля, в Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку. По последним данным, в машине находилось до четырёх человек.
Происшествие произошло на окраине города Константиновска. На территории работают сотрудники спецслужб, в том числе спасатели и водолазы для извлечения людей из воды, - сообщили в МЧС РИА Новости.
В подъёме автомобиля задействовано около десяти единиц техники и кран. Состояние владельца транспортного средства и пассажиров автомобиля пока неизвестно.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства, при которых произошёл инцидент.