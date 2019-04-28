На Шри-Ланке задержаны главные подозреваемые в терактах

В воскресенье, 28 сентября, сообщили, что сотрудники полиции Шри-Ланки задержали двух подозреваемых по делу в массовых терактах.

Как сообщает местное издание Ada Derana, арестованы два мужчины - братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак. Выясняются мотивы совершённого преступления.

Более подробная информация, пока неизвестна.

Напомним, что 21 апреля во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремел ряд взрывов. Прогремело восемь взрывов в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, в Дехивале, и в пригороде Коломбо. По последним данным погибло около 250 человек, пострадали 500.