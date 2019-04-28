На западе Москвы откопали предмет, похожий на военный снаряд

В воскресенье, 28 апреля, недалеко от Храма Пресвятой Богородицы на улице Крылатские холмы на западе Москвы во время земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд военных времён.

"На улице Крылатские холмы обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. В настоящее время предмет оцеплен, проводятся необходимые мероприятия", - сообщили в пресс-службе МЧС "ВМ".

На территории находятся сотрудники спецслужб, ведётся проверка. Место, где был найден боеприпас, оцеплено. Ожидается прибытие кинологов.