В Калифорнии в синагоге мужчина начал стрелять по прихожанам

Вооружённый мужчина открыл стрельбу в синагоге города Поуэй в Калифорнии (США) в последний день еврейской Пасхи. В результате происшествия погибла одна женщина, трое человек получили ранения.

Злоумышленник попытался скрыться на своём автомобиле. Его попытался обезвредить сотрудник пограничной службы, который находился среди прихожан, но задел только его машину, - сообщает "Первый канал".

Позже нападавшего на трассе задержали сотрудники полиции. Им оказался 19-летний местный житель Джон Эрнест. Молодой человек ранее проходил по делу о пожаре, который произошёл в другой синагоге.

По данным источников, Эрнест до покушения опубликовал в социальной сети антисемитское письмо, в котором написал, что на преступление его побудило убийство 11 человек Робертом Боуэрсом в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге и теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча, где погибли 50 человек.