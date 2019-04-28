В акватории Финского залива затонул катер

В субботу вечером, 27 апреля, в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу поступило сообщение, что в акватории Финского залива у Канонерского острова маломерный катер, на борту которого находились девять человек, потерял управление и начал идти ко дну.

Судно перевернулось до приезда спасателей. Сотрудникам ведомства удалось вытащить из воды восемь человек Поиски ещё одного человека продолжаются с воздуха, - сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.

По данным правоохранительных органов, одна пассажирка, находившиеся на прогулочном катере скончалась, когда её доставили в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта". В МЧС сообщили, что одной из причин опрокидывания судна могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ветер.

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