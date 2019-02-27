В подмосковных Мытищах проверяют два ТЦ после сообщений о минировании

В подмосковных Мытищах в среду проверяют сразу два торговых центра после анонимных звонков о минировании зданий. Ранее в Москве была зафиксирована новая волна ложных сообщений об угрозах взрывов.

Сегодня днем специалисты внимательно осматривают торгово-развлекательные комплексы "Июнь" и "Красный Кит" в Мытищах, передает РИА "Новости".

Источник в экстренных службах отмечает, что проверка одного ТЦ, расположенного в Шараповском проезде, уже завершена. Угроза взрыва не подтвердилась. В скором времени появится информация о результатах осмотра второго торгового центра. Устанавливается личность звонившего.