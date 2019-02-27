Мальчик несколько дней просидел в квартире с мёртвой бабушкой

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик несколько суток провёл в закрытой квартире с умершей бабушкой, пока в детском саду взволнованные воспитатели не сообщили в полицию об отсутствии ребёнка.

«Женщине был 71 год, и она одна воспитывала мальчика. Мама у него умерла несколько лет назад. Семья благополучная, мальчик был всем обеспечен. Идет поверка, все обстоятельства выясняются. По предварительным данным, мальчик провел с бабушкой вместе 2-3 дня, но это тоже устанавливается», - рассказали в полиции.

Ребёнок был отправлен в больницу. Врачи утверждают, что состояния мальчика удовлетворительное, передаёт РИА Новости. Тем временем его родственники собирают все необходимые документы для оформления опеки.