В Нальчике ликвидировали трех террористов

В Нальчике в рамках контртеррористической операции ликвидировали трех боевиков, которые планировали совершить теракт. Соответствующие данные в среду предоставили в информационном центре НАК.

Подчеркивается, что личности террористов к настоящему моменту уже установлены. Предполагается, что преступники планировали совершить на территории Кабардино-Балкарии атаки. Как уточняет ТАСС, в ходе КТО ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал, потерь среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, что в одном из частных домов Нальчика скрываются трое вооруженных бандитов. Было принято решение о введении режима контртеррористической операции.