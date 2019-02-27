В Пермском крае 17-летнюю девушку избили до смерти на глазах прохожих
27 февраля 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Житель поселка Яйва, расположенного в Пермском крае, на глазах очевидцев убил семнадцатилетнюю девушку. Соответствующую информацию утром в среду, 27 февраля, предоставили местные журналисты.
Отмечается, что накануне мужчина на глазах прохожих напал на старшеклассницу и избил ее до смерти. Как отмечает сегодня портал ProPerm.ru, граждане не пожелали вмешаться, более того, некоторые достали смартфоны и начали снимать происходящее на камеру.
Преступник попытался после убийства сбежать из Яйвы, однако был задержан полицейскими. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.