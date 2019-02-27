Лобовое стекло Boeing-767 треснуло при посадке во Внуково

В среду, 27 февраля, стало известно, что в московском аэропорту при посадке самолета Boeing-767 авиакомпании Azur Air треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Об инциденте сообщили сегодня журналисты.

Происшествие случилось при заруливании воздушного судна. В результате инцидента ни один человек не пострадал, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что летательный аппарат на время отстранили от полетов – специалисты должны заменить в кабине пилотов стекло. В настоящий момент эксперты работают на месте и устанавливают, по какой причине в кабине пилотов возникла данная неисправность.