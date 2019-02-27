В ЕАО воспитанников детского сада кормили из ржавых термосов

В селе Даниловка, расположенном в Еврейской автономной области, воспитанников детского сада кормили из ржавых термосов. На организацию питания в учреждении ранее пожаловались родители детей.

В ходе проверки выяснилось, что для транспортировки блюд в детском саду использовали ржавые термосы. Более того, на эти емкости не было документов, подтверждающих их безопасность. Кроме того, сотрудники детсада нарушали маркировку разделочных столов и инвентаря для приготовления пищи, а журнал готовой продукции не заполнялся. Специалисты также заметили, что уже приготовленные продукты хранились вместе с сырыми, отмечает ИА EAOMedia.

Подчеркивается, что к настоящему моменту все замечания приняты к сведению. В детском саду приобрели новые термосы.