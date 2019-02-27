На Варшавском шоссе в Москве водитель такси ранил ножом мужчину и скрылся

На Варшавском шоссе в Москве водитель такси ударил ножом мужчину. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают на юге Москвы человека, ранившего гражданина в ходе вспыхнувшего конфликта.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома номер 44 на Варшавском шоссе. Таксист нанес мужчине ранение и скрылся с места случившегося, передает Агентство городских новостей "Москва".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшествия. Выясняется, по какой причине между мужчинами возникла столь серьезная ссора. Информации о том, в каком состоянии сейчас находится пострадавший, пока не поступало.