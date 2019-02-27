В частном доме в Кузбассе вспыхнул сильный пожар, среди погибших трое детей

В частном деревянном доме в городе Мариинске, расположенном в Кемеровской области, вспыхнул мощный пожар. Согласно последней информации, в результате возгорания погибли люди, в частности, трое детей.

Отмечается, что дом состоял из трех квартир, две из которых были пустыми. Семья, проживавшая на третьей жилплощади, пользовалась печным отоплением, передает "Свободная пресса". Известно, что сначала пожарные обнаружили на месте возгорания тела шестерых людей, среди которых был четырехлетний ребенок.

Чуть позже, в ходе разбора завалов сгоревшего в Мариинске дома, были найдены тела еще двух детей, цитирует РИА "Новости" представителя СУ СКР по Кемеровской области. Причина возникновения пожара устанавливается.