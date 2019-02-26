В больнице скончался один из трех пострадавших в ДТП с автобусом на юге Москвы

В больнице умер один из трех пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса на юге Москвы. Эти данные предоставили в городском департаменте здравоохранения.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус после столкновения с легковым автомобилем на Каширском шоссе в столице врезался в фонарный столб. В ходе аварии пострадали три человека.

Один пассажир скончался в больнице, а еще двое находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей. Подчеркивается, что вся необходимая помощь пострадавшим в настоящий момент оказывается в полном объеме, передает во вторник, 26 февраля, ТАСС.