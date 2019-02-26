На переходе в Москве подрались таксист и пешеход

В Москве на пешеходном переходе подрались пешеход и водитель такси. Согласно последней информации осведомленных источников, дорожный конфликт произошел сегодня на Алтуфьевском шоссе в столице.

Известно, что пешеход сделал замечание таксисту, который остановил машину прямо на пешеходном переходе. Водитель пришел в ярость, вышел из машины и начал кричать на "обидчика". Как отмечает телеканал РЕН ТВ, перепалка быстро переросла в драку на "зебре".

После инцидента пешеход написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося.