На переходе в Москве подрались таксист и пешеход
26 февраля 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на пешеходном переходе подрались пешеход и водитель такси. Согласно последней информации осведомленных источников, дорожный конфликт произошел сегодня на Алтуфьевском шоссе в столице.
Известно, что пешеход сделал замечание таксисту, который остановил машину прямо на пешеходном переходе. Водитель пришел в ярость, вышел из машины и начал кричать на "обидчика". Как отмечает телеканал РЕН ТВ, перепалка быстро переросла в драку на "зебре".
После инцидента пешеход написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося.