В обменнике в центре Москвы мужчину обманули почти на 3 миллиона рублей

В одном из обменников, расположенных в центре Москвы, мужчину обманули почти на 3 миллиона рублей. Согласно последним данным осведомленных источников, происшествие случилось в Руновском переулке.

Житель Подмосковья хотел обменять 2 миллиона 980 тысяч рублей на иностранную валюту и передал малознакомому юноше эту крупную сумму.

Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк, молодой человек скрылся, однако впоследствии был задержан в одном из хостелов неподалеку от Павелецкого вокзала. Позже выяснилось, что мошенник обещал "клиенту" обменять деньги через своего знакомого, который якобы работает в банке.