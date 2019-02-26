Бортпроводник самолета авиакомпании "Победа" утром во вторник, 26 февраля, выронил младенца из люльки, когда шел по трапу. Представитель лоукостера к настоящему моменту подтвердил эту информацию.

Подчеркивается, что по факту случившегося проводится тщательное расследование. Авиакомпания взяла на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшего малыша, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что после падения пятимесячная девочка была доставлена в больницу. Ее мать получила психологический шок. Известно, что бортпроводник, уронивший ребенка, приходил в медицинский пункт и интересовался состоянием пострадавшей, однако ему эту информацию не предоставили.